Специалисты рассказали о перспективном экраноплане «Чайка»

Москва, 9 июля. В России может быть создан экраноплан, способный базироваться на воде и на суше, рассказали в ЦКБ по судам на подводных крыльях.

Российские конструкторы спроектировали экраноплан «Чайка», способный стать универсальной транспортной системой, которая может базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном, а также на аэродромах.

«Он может выходить на берег с уклоном до пяти процентов, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси», — рассказал председатель совета директоров ЦКБ имени Алексеева Георгий Анцев.

Масса экраноплана составит 54 тонны, «Чайка» будет способна преодолеть расстояние до трех тысяч километров. Предприятие не планирует начинать работу по сборке экраноплана пока не решится вопрос с финансированием проекта. Разработчики намерены создать программируемую модель, которая наглядно покажет, как «Чайка» действует в разное время суток и в разных метеорологических условиях.

В ЦКБ подчеркивают, что экраноплан можно будет успешно использовать в освоении Арктики, поскольку его работа в меньшей степени зависит от погодных условий. Это делает «Чайку» незаменимой при проведении спасательных операций.

«В грузовом отсеке может находиться спасательный катер, с помощью которого можно провести аварийно-спасательные, досмотровые работы. Потом катер можно погрузить обратно и спокойно улететь. Это неожиданная для всех возможность с открытой аппарелью находиться на воде», — сообщил Анцев.

«Чайка» может передвигаться как в экранном режиме на небольшой высоте над водой, так и в качестве обычного самолета. Благодаря такой особенности экраноплан способен облетать препятствия, встречающиеся на пути. Поможет в этом система синтетического зрения, позволяющая распознавать объекты на маршруте, анализировать ситуацию и подсказывать оптимальное решение.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России к 2027 году построят опытный образец экраноплана «Орлан».