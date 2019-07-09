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Концерт классической музыки прошел в древней цитадели сирийского Алеппо

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Концерт классической музыки прошел в древней цитадели сирийского Алеппо

Дамаск, 9 июля. Концерт классической музыки прошел в древней цитадели освобожденного от боевиков в 2016 году сирийского города Алеппо.

Концерт прошел в цитадели, которой более тысячи лет. Одним из главных номеров программы стал известный с XIII века традиционный танец. В завершение концерта зрители спели песню о процветании Сирии.

Рядом с цитаделью расположилась ночная ярмарка, где местные ремесленники предлагают товары ручной работы.

Местные власти и российские военные продолжают восстанавливать мирную жизнь в Алеппо. Ранее телеканал «360» сообщил, что жители района «Хальвания» в Алеппо получили гуманитарную помощь от специалистов Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

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