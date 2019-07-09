Глобальный саммит по производству и индустриализации открывается в Екатеринбурге

Екатеринбург, 9 июля. Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS — 2019) начинает свою работу в Екатеринбурге. Об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ожидается, что на пленарном заседании в 14.00 по московскому времени выступит российский лидер Владимир Путин.

Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS — 2019) является совместной инициативой министерства энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов и Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 40 стран.

Первый подобный саммит прошел в марте 2017 года в Абу-Даби.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин посетит 9 июля Екатеринбург и примет участие в работе выставки «Иннопром — 2019».

«Иннопром» традиционно посвящен новейшим технологиям и разработкам в отрасли промышленности. Организаторами выступают правительство Свердловской области и министерство промышленности и торговли Российской Федерации.