В МЧС рассказали, как сгорают дома из-за удлинителей

Москва, 9 июля. Специалисты МЧС рассказали, как дома сгорают из-за удлинителей и обогревателей.

«Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества», — напоминает РИА Новости.

Эксперты подчеркивают, что удлинители должны использоваться для кратковременного подключения бытовой техники. Нельзя пропускать их через дверные пороги или под коврами. Недопустимо использование удлинителей с потрескавшейся или передавленной изоляцией.

Эксперты отмечают, что о слабых контактах говорят искры или нагрев розетки при включении или выключении электрической бытовой техники. Чтобы предотвратить возможный пожар следует заменить розетку. В МЧС напоминают, что предохранители защищают от коротких замыканий. Но они не предотвратят возгорание из-за плохих контактов.

К пожарам также часто приводит неправильная установка электрооборудования, плохо подобранный кабель, непрофессионально сделанные соединения и «жучки» в предохранителях.

При покупке обогревателя специалисты советуют убедиться в наличии системы аварийного выключения, которая автоматически отключит прибор в случае перегрева или падения. При включении обогревателя запрещено пользоваться удлинителем. Перед каждым его запуском следует убедиться в целости и удовлетворительном состоянии шнура и штепсельных разъемов.

Если во время работы обогревателя провод или штепсель нагреваются, необходимо отключить прибор и отсоединить его от розетки. Прибор нужно регулярно очищать от пыли, которая может воспламениться от нагрева.

Нередко причинами пожара становятся даже небольшие электроприборы. Ранее Газета.ru сообщила, что в Великобритании планшет перегрелся во время подзарядки, прожег дыру в кровати ребенка и чуть не стал причиной пожара.