Роструд рассказал, при каких обстоятельствах работодатель может отказать в отпуске

Москва, 9 июля. В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали, при каких обстоятельствах работодатель может отказать сотруднику в очередном ежегодном отпуске.

Поступить таким образом руководство может если предоставление отпуска в текущем году негативно скажется на нормальной работе предприятия. В этом случае работодатель может перенести отпуск сотрудника на следующий рабочий год по согласованию с самим работником, сообщила «Российская газета». Использовать отложенный отпуск нужно не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.

Работодатель также имеет право отозвать сотрудника из отпуска. Его неиспользованная часть, в таком случае должна быть перенесена на следующий рабочий год или предоставлена в удобное для работника время в течение текущего рабочего года. Перечень обстоятельств для принятия такого решения не определен законодательно и устанавливается работодателем.

Если работнику выплатили отпускные не вовремя или известили его о начале отпуска позже, чем за две недели, работодатель обязан по письменному заявлению работника перенести его на другой срок, согласованный с самим сотрудником.

В Роструде подчеркивают, что работодатель не имеет права отказать в предоставлении ежегодного отпуска в течение двух лет подряд. Оставлять без отпуска также запрещено занятых на работах с опасными или вредными условиями труда сотрудников и работников младше 18 лет.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Роструде рассказали о способах замены отпускников.