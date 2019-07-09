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Диетолог предупредила об опасности экзотических блюд во время отпуска

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Диетолог предупредила об опасности экзотических блюд во время отпуска

Москва, 9 июля. Врач-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова порекомендовала есть в отпуске экзотические блюда по чуть-чуть.

Егорова рассказала, что непривычная пища повышает риск проявления аллергических реакций. Чтобы не испортить долгожданный отдых, врач порекомендовала есть экзотические блюда по кусочку в сутки и увеличивать порцию постепенно.

«Нужно начинать с маленького количества, дабы не получить неожиданных или аллергических реакций. Нужно начинать с маленького кусочка, с маленькой порции. Сутки — до двух суток может проявиться реакция», — сказала диетолог.

Чтобы не получить отравления, врачи рекомендуют также обращать внимание на качество продуктов, санитарные условия их приготовления. В жарких странах категорически запрещается пить воду из-под крана или из незнакомых источников, рекомендуется употреблять только бутилированную жидкость.

Ранее «Газета.ру» рассказала о безопасной для здоровья дозе съедобных грибов.

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