Эксперты назвали главные способы хищения средств со счетов россиян

Санкт-Петербург, 9 июля. Центробанк обнародовал доклад о рисках, с которыми сталкиваются россияне при использовании мобильных устройств.

Как следует из доклада, представленного ЦБ на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, в 29% случаев россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, пишут «Известия».

«Цифра 29% говорит о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые должны учитывать при работе с цифровыми инструментами. Эта неосторожность приводит к тому, что у нас часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают пароли, не понимая, что они тем самым передают и доступ к своему счету», — рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Как пояснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, мошенники в России используют методы социальной инженерии, которая приобрела у нас распространения, какого нет в других странах.

Действуют они по схожей схеме: мошенники по телефону говорят от имени сотрудников банка и запрашивают у людей их личные данные и пароли, после чего опустошают счета своих жертв.

Доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60% от общего числа хищений. Преступники также широко используют информацию из открытых источников, а также утечки из баз данных банков и государственных структур.

По мнению специалистов, взрывное распространение мошенничества при помощи социальной инженерии можно остановить лишь широко пропагандируя основные правила кибербезопасности. Речь идет о введении соответствующих уроков или курсов в школах и программах для других возрастных категорий.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России выявлен новый способ хищения денег через банкоматы.