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Эксперты назвали главные способы хищения средств со счетов россиян

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Эксперты назвали главные способы хищения средств со счетов россиян

Санкт-Петербург, 9 июля. Центробанк обнародовал доклад о рисках, с которыми сталкиваются россияне при использовании мобильных устройств.

Как следует из доклада, представленного ЦБ на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, в 29% случаев россияне лишаются средств на банковских счетах из-за собственной беспечности и неграмотности, пишут «Известия».

«Цифра 29% говорит о том, что наши граждане иногда недооценивают риски, которые должны учитывать при работе с цифровыми инструментами. Эта неосторожность приводит к тому, что у нас часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают пароли, не понимая, что они тем самым передают и доступ к своему счету», — рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Как пояснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, мошенники в России используют методы социальной инженерии, которая приобрела у нас распространения, какого нет в других странах.

Эксперты назвали главные способы хищения средств со счетов россиян

Действуют они по схожей схеме: мошенники по телефону говорят от имени сотрудников банка и запрашивают у людей их личные данные и пароли, после чего опустошают счета своих жертв.

Доля несанкционированных списаний с карт при помощи психологических приемов может доходить до 60% от общего числа хищений. Преступники также широко используют информацию из открытых источников, а также утечки из баз данных банков и государственных структур.   

Эксперты назвали главные способы хищения средств со счетов россиян

По мнению специалистов, взрывное распространение мошенничества при помощи социальной инженерии можно остановить лишь широко пропагандируя основные правила кибербезопасности. Речь идет о введении соответствующих уроков или курсов в школах и программах для других возрастных категорий.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России выявлен новый способ хищения денег через банкоматы.

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