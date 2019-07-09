Instagram обзавелся функцией по защите от травли

Москва, 9 июля. В социальной сети Instagram появилась функция, предупреждающая пользователей об оскорбительных комментариях.

Как говорится в заявлении, опубликованном компанией Facebook, которой принадлежит Instagram, нововведения призваны защитить пользователей от проявления ненависти и травли в Сети. Осуществляться это будет с помощью механизма, использующего искусственный интеллект. Он будет самостоятельно определять, какую лексику используют пользователи в своих публикациях или комментариях. Если слова покажутся ему оскорбительными, автору будет предложено смягчить их, используя менее резкие выражения.

Еще одна новая функция позволит скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Авторы могут продолжать их писать — но видеть свои высказывания будут лишь они сами. Нововведения, сообщают в компании, начнут работать уже в ближайшее время.

Приложение Instagram, позволяющее делиться фотографиями и короткими видеороликами было запущено в 2010 году, два года спустя компания Facebook приобрела его за один миллиард долларов. Летом прошлого года число пользователей Instagram превысило миллиард человек.

«Газета.ру» сообщила, что руководство Instagram пообещало упростить возвращение аккаунта после взлома — ранее эта процедура могла занимать недели и даже месяцы.