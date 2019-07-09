Каракас, 9 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией и ее лидером, главой национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась в его микроблоге Twitter.

Встреча проходит на острове Барбадос при посредничестве Норвегии. Накануне состоялась первая сессия переговоров, в которой не участвовал сам Мадуро. Тем не менее, президент Венесуэлы получил «весьма благоприятный» отчет о встрече от главы делегации венесуэльского правительства. В общей сложности диалог продлился около пяти часов.

Мадуро не стал раскрывать подробности встречи, но отметил, что «очень оптимистично настроен» относительно ее результатов. По мнению главы государства, эти переговоры «шаг за шагом» открывают для страны путь ненасилия, мира и конструктивного диалога.

По словам президента, представители действующего руководства Венесуэлы прибыли на переговоры с «повесткой из шести пунктов», затрагивающих все проблемные вопросы. Мадуро выразил надежду на то, что по итогам их рассмотрения стороны смогут достичь «частичных соглашений на благо Венесуэлы».

Ранее Газета.ru сообщила, что представители объявившего себя временным главой государства Гуайдо подтвердили согласие оппозиции встретиться с правительством республики. Перед началом переговоров оппозиционный лидер утверждал, что их главной целью станет проведение новых выборов без участия Мадуро и попытка положить конец «узурпации» в Венесуэле.

Ситуация в стране обострилась, когда Гуайдо провозгласил себя лидером Венесуэлы, Оппозиционера поддержали США и ряд других государств. Мадуро назвал Гуайдо американской «марионеткой». Его поддержали Россия, Китай, Турция и ряд государств.

США оказывают Гуайдо не только финансовую поддержку, но и информационную. Западные СМИ регулярно тиражируют вбросы, которые не выдерживают никакой проверки и разваливаются буквально через несколько часов после публикации. Спустя несколько дней после провозглашения Гуайдо себя президентом агентство Reuters распространило фейк о ЧВК «Вагнер». При этом источником агентства стал мошенник и «лжеатаман» Евгений Шабаев. Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что Шабаев — обыкновенный шарлатан, а всю информацию о своем «военном опыте» он выдумал.