Эксперты предрекли США дефолт этой осенью

Москва, 9 июля. Аналитический Центр двухпартийной политики предрек США дефолт из-за не оправдывающих ожидания налоговых поступлений.

Накануне американский Центр двухпартийной политики, придерживающийся центристской ориентации, опубликовал доклад, согласно которому США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре. Эксперты утверждают, что кризисная ситуация складывается из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений в бюджет.

Согласно прогнозам, в первой половине сентября «федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно». Аналитики подчеркивают, что Белый дом должен активизировать переговоры с Конгрессом о повышении потолка государственного долга.

Отмечается, что налоговые поступления в американский бюджет увеличились всего на 2-3% вместо ожидаемых 5-6%. В мае нынешнего года аналитики предрекали, что дефолт может произойти в октябре.

«Новый анализ выявил опасное развитие событий, которое нельзя игнорировать. Участники переговоров по бюджету должны знать, что время истекает. Единственный способ исключить возможность дефолта в этом году — повышение потолка госдолга в ближайшие недели», — заявил Шай Акабас, курирующий вопросы экономической политики в Центре.

По данным Бюджетного управления Конгресса США, за первые девять месяцев финансового года, который начался в Соединенных Штатах 1 октября 2018-го, дефицит бюджета достиг 746 млрд долларов и может превысить один триллион к началу октября года нынешнего. Уровень доходов при этом вырос на 69 млрд долларов по сравнению с прошлогодними показателями, а расходы увеличились на 208 млрд.

На сегодняшний день объем госдолга США составляет около 22 трлн долларов. Как пишет «Газета.ру», его уровень может вырасти до 117% от ВВП страны уже к 2023 году.