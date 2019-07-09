Собчак сравнила с подростком оскорбившего Москву грузинского журналиста

Москва, 9 июля. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на высказанные грузинским журналистом Георгием Габунией оскорбления в адрес Москвы.

Как заявила Собчак, нецензурные выражения, высказанные в адрес президента России в телеэфире грузинским журналистом, «выглядят нелепо» и «показывают слабость».

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась: опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя — это нелепо и показывает слабость позиции», — написала телеведущая.

Собчак сравнила своего грузинского «коллегу» с подростком и отметила, что подобной же риторики придерживается в своих заявлениях блогер Алексей Навальный, но это, по ее мнению, лишь отпугивает людей.

Телеведущая назвала выходку Габунии «подростковой» и поинтересовалась, зачем тот «так опускается».

«Это нелепо глупо. Фэйспалм просто», — подытожила теледива.

Накануне в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» Габуния начал свою программу с нецензурных выражений в адрес Москвы, после чего несколько сотен человек собрались на акцию протеста у здания телекомпании, выступая против нецензурных высказываний журналиста в адрес российских властей. Эту позицию разделила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против страны.

Участники акции у офиса «Рустави 2» требовали отставки генерального директора телеканала Ники Гвамарии, в целях их сдерживания здание было оцеплено полицией.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что политик Михаил Саакашвили назвал действия Габунии «безвкусным и необдуманным выпадом».