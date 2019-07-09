Украинский военный выстрелил в подчиненную в Донбассе

Киев, 9 июля. Начальник отделения кадров одной из дислоцированных в Донбассе частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

«В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах», — цитирует офицера оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко ЛИЦ.

По его словам, узнав о шпионаже, начальник отдела кадров пытался устроить самосуд над подчиненной. Мужчина выстрелил пострадавшей в живот из табельного оружия. Женщину с ранением брюшной полости доставили в госпиталь.

В ЛНР ранее не раз сообщали об ухудшении морально-психологического состояния украинских силовиков. Военнослужащие ВСУ устраивают пьяные разборки, мародерствуют и занимаются неуставными взаимоотношениями, которые становятся причинами дезертирства и самоубийства. Также нередки случаи конфликтов между военнослужащими и участниками националистических батальонов.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Донбассе один из украинских военных расстрелял из автомата представителей националистического полка «Азов». По данным управления Народной милиции ЛНР. Причиной конфликта послужили идеологические разногласия. В результате стрельбы пострадали два представителя полка «Азов».