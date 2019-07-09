Москва, 9 июля. Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.

Эксперты организации рекомендуют соблюдать простые правила кибербезопасности независимо от страны пребывания. Карту необходимо держать в надежном месте, отдельно от пин-кода, прикрывать клавиатуру рукой во время его ввода, убедиться в отсутствии подозрительных лиц рядом с банкоматом и не пользоваться вызывающими сомнения устройствами.

«Последний совет особенно актуален для туристов, отправляющихся в Индонезию, Индию, Великобританию, США или Канаду — в этих странах риск стать жертвой скимминга, то есть снятия пин-кода с клавиатуры банкомата и данных с магнитной полосы карты с последующим изготовлением ее полной копии, наиболее высок», — цитирует пресс-службу Сбербанка РИА Новости.

В банке отметили, что количество хищений с банковских карт в период летних отпусков снижается, но растет количество случаев утраты банковских карт. Тем не менее, эксперты Сбербанка советуют клиентам брать карту в зарубежные поездки, так как в случае ее утери, турист не останется без денег. Карту можно заблокировать и получить деньги с помощью услуги экстренной выдачи наличных. При оплате или снятии денег с банковской карты конверсия произойдет автоматически.

Ранее телеканал «360» сообщил, что ЦБ провел проверку в 75 банках России. В результате выяснилось, что требования кибербезопасности нарушили все кредитные организации. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что в стране недооценивают угрозу хакерских атак.