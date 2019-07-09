Почти половина россиян не поддерживает запрет смартфонов в школе

Москва, 9 июля. Более 80% россиян заявили, что мобильный телефон нужен для постоянной связи с ребенком, почти половина не поддерживает запрет смартфонов в школе. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Дети Mail.ru.

«Что касается возможного запрета смартфонов в школе, 43% родителей против такой идеи. Чуть меньше россиян — 38% — считают, что смартфоны можно запретить, однако использование кнопочных телефонов необходимо оставить. Против всех видов мобильных устройств выступил каждый десятый родитель — 12%», — цитирует авторов исследования ТАСС.

С ответом затруднились 7% респондентов.

По данным опроса, брать в школу мобильный телефон разрешают своим детям 84% россиян. Необходимым для постоянной связи с ребенком гаджет считают 87% участников опроса, 7% респондентов относятся к смартфону, как к обязательной части современной жизни, 50% опрошенных полагают, что мобильные телефоны мешают учебе.

Почти треть респондентов (35%) заявили, что в школах, в которые ходят их дети, ученики могут пользоваться мобильными телефонами. Еще 52% респондентов сообщили, что смартфоны разрешены на переменах, 4% рассказали, что мобильные телефоны в школах их детей можно использовать на уроках для учебных целей.

Исследование проходило в форме анонимного опроса среди 10 049 пользователей проекта Дети Mail.ru с 5 по 7 июля 2019 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась о возможной целесообразности запрета на ношение в школы мобильных телефонов. Среди причин она отметила отсутствие необходимых условий для их хранения, сообщил телеканал «360». На заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей сенатор подчеркнула, что проблема использования телефонов в школах является деликатной, и решить ее жесткими запретительными мерами нельзя.