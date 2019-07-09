Зеленский назвал условия использования русского языка в Донбассе

Киев, 9 июля. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота.

Переходя на русский язык, Зеленский сообщил журналистам, что на Украине нет языковых проблем.

«Такая информационная была война, что нельзя было говорить на русском языке. Я думаю, что вы понимаете, что можно говорить. Я президент, я с вами говорю, как хочу», — заявил он.

Зеленский добавил, что если у жителей Донбасса будет «специальная просьба» и для них важно будет заполнять документы на русском языке, в этом нет никакой проблемы, передает ТАСС.

Напомним, в апреле этого года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык практически во всех сферах жизни — в больницах, учебных заведениях, магазинах, ресторанах, государственных органах и так далее.

Чиновники, врачи, учителя и юристы должны будут время от времени сдавать экзамен на знание украинского. За провал экзамена им грозит от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов. Следить же за исполнением закона будет специально созданная для этих целей Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Многие эксперты, политики и представители общественности подвергли критике закон, который фактически нарушает украинскую конституцию, а также европейскую хартию региональных языков. 16 июля Совбез ООН изучит данный закон на предмет дискриминации.

В начале июля глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, но при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса вернется под контроль Киева. При этом он выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.