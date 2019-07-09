СМИ сообщили об инициативе правительства РФ повысить акцизы на вино более чем на 70%

Москва, 9 июля. Правительство РФ разработало поправки в Налоговый кодекс, повышающие акцизы на тихие вина на 72,2%, на игристые — на 11,1%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

По словам Осипова, поправки предполагают, что с 2020 года ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей за литр. Проект одобрен правительством РФ и вскоре будет внесен в Госдуму.

Повышение объясняется «необходимостью приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции».

Отметим, сообщения о повышении акцизов на винные напитки до 36 рублей за литр появились еще в январе прошлого года. В Ассоциации производителей игристых вин тогда подсчитали, что при увеличении акциза с 13 до 36 рублей за литр себестоимость и конечная цена винных напитков увеличится почти на 20 рублей за бутылку.

В середине марта этого года Минфин выступил с инициативой повысить минимальную розничную цену на шампанское до 143 рублей, а оптовую до 172 рублей. Кроме того, ведомство предлагает увеличить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра. Увеличение цен на шампанское связано с ростом ставок акциза, НДС и тарифов на электроэнергию. По мнению ведомства, увеличение минимальных розничных цен позволит вытеснить с российского рынка контрафактную и нелегальную продукцию.