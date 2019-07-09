Госдума предложила россиянам отдыхать в Абхазии вместо Грузии

Москва, 9 июля. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал вступление в силу запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Он также предложил альтернативные варианты для туристических поездок – в первую очередь, Абхазию.

В этот понедельник вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Свои рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.

Кривоносов отметил, что происходящее сейчас в отношениях России и Грузии вызывает печаль, так как Грузия всегда была братской и «исторически близкой страной» для РФ. Он выразил надежду, что будут приняты все возможные меры, чтобы избежать повторения подобных инцидентов в будущем.

По его словам, несмотря на прекращение авиасообщения с Грузией, россияне по-прежнему имеют широкий спектр туристических направлений в кавказском регионе. Кривоносов заметил, что рекомендации не посещать Грузию основаны на соображениях безопасности и здравомыслящие люди туда не поедут, пишет «Газета.ру».

«Но это ударит не по российским туристам, а по экономике Грузии. У меня есть информация, что в Абхазии сейчас наблюдается всплеск туристического интереса со стороны Россиян. Те туристы, которым нравится кавказский сегмент, стали ориентироваться на Абхазию», — подчеркнул Кривоносов.

Напомним, 20 июня в Грузии начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией, передавал RT. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Массовые протесты разгорелись в Тбилиси после того, как грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП.