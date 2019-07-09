Премьера фильма Стоуна «В борьбе за Украину» с интервью Путина состоится в России 19 июля

Москва, 9 июля. Телеканал «Россия-1» покажет 19 июля премьеру документального фильма режиссера из США Оливера Стоуна и российского режиссера-документалиста Игоря Лопатенка об Украине после Майдана «В борьбе за Украину».

Лопатенок отметил, что главными спикерами в картине стали президент РФ Владимир Путин и возглавляющий политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам документалиста, интервью президента России для фильма съемочная группа получила в июне, поэтому монтаж происходил в кратчайшие сроки.

«Я очень благодарен Владимиру Владимировичу, что у него для нас нашлось время это записать. Когда мы получили возможность интервью, мы вскочили в самолет... И 18 июня мы сняли это интервью, 4 июля вышла мировая премьера на фестивале [в итальянской Таормине]», — цитирует Лопатенка ТАСС.

Автор отметил, что сюжет картины останется в секрете до дня премьеры, которая намечена на 19 июля. Зрителей в России и на Украине ждут серьезные «месседжи», подчеркнул режиссер-документалист.

По его словам, исполнительным продюсером ленты выступил Стоун. Он же взял все интервью. Поэтому без Стоуна «фильм бы точно не получился». Срежиссировал ленту Лопатенок. Картина станет продолжением совместной работы «Украина в огне». В новом фильме Стоун возвращается к вопросам, которые были поставлены в прошлой ленте.

Лопатенок сообщил, что название ленты в оригинале звучит как Revealing Ukraine — «В борьбе за Украину». По его словам, фильм было довольно сложно перевести на русский язык. В картине показан конфликт людей, для одних из которых «Украина — это инструмент», а для других — «все что у них есть».

«Кстати, если вы поставите две [английские] буквы вместе, вы получите RU [Revealing Ukraine], что означает Russia [Россия]. Мне очень нравится, как это сокращается. Поскреби любого украинца, а под ним русский, поскреби русского — там есть украинская кровь», — отметил Лопатенок.

Оливер Стоун известен по фильмам «Уолл Стрит: Деньги не спят», «Башни-близнецы» и «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». Режиссер трижды получал премию «Оскар» и призы Венецианского и Берлинского кинофестивалей. В 2016 году вышел его документальный фильм «Украина в огне» о событиях 2014 года. В 2017 году Стоун представил четырехсерийный документальный фильм о президенте России «Интервью с Путиным».

Ранее телеканал «360» также сообщил, что Оливер Стоун признался в желании снять фильм про президента США Дональда Трампа.