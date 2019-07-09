Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии

Москва, 9 июля. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал инициативу Госдумы о введении экономических ограничений в отношении Тбилиси.

В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.

«Доигрались в Грузии с антироссийскими выходками, провокаторами с «Рустави», атаками на наших туристов. Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО — вряд ли те заплатят», — написал сенатор, подчеркнув, что «время извинений миновало»,

При этом он напомнил, что за первый квартал текущего года объем денежных переводов из России в Грузию составил 122 млн долларов, и более 80% были переводами от физических лиц.

«Те, кто пострадает в Грузии от их прекращения, должны предъявлять претензии не России, а своим властям и собственным русофобобам», — написал Пушков.

В воскресенье вечером Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурных оскорблений в адрес российского президента. После этого телеканал «Рустави 2» временно прекратил свое вещание, а утром понедельника телеканалу пришлось извиниться. Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

В понедельник депутаты Госдумы рекомендовали правительству принять «специальные экономические меры» в связи с антироссийскими выпадами Грузии. Как сообщал «Царьград», речь может идти о запрете на поставки вина и газированной воды, а также прекращении денежных переводов с территории России.

Отметим, действия Габунии подверглись критике и в самой Грузии. Как признался в эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе, безобразно повел себя один человек, стыдно — всему народу. По его словам, «поступок Габунии — это чистой воды патология и по грузинским традициям — это оскорбление грузинской нации, культуры, менталитета».

Вечером в понедельник несколько сотен человек провели акцию у здания телекомпании «Рустави 2» против нецензурных высказываний Габунии. Участники акции протестов потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия. Митинг прошел без происшествий.