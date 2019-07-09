Вован и Лексус позвонили премьеру Македонии от имени Порошенко

Москва, 9 июля. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующая запись была опубликована в Интернете.

В ходе разговора Заев якобы согласился дать «взятку» патриарху Варфоломею, чтобы тот решил вопросы автокефалии Македонской православной церкви.

«У вас отличные шансы. Сегодня я разговаривал с патриархом Варфоломеем, и мы обсудили все общие дела, и я также обратил его внимание на ваш вопрос, и он сказал, что мы можем запустить процесс. <...> Но я должен сообщить вам об одном условии. Я сделал денежное пожертвование лично патриарху Варфоломею», — сказали пранкеры в беседе с Заевым.

Они объяснили, что премьер-министру тоже нужно сделать пожертвование патриарху. Заев согласился передать ему нужную сумму наличными.

По словам пранкеров, они общались с Заевым несколько раз – от лица Порошенко, а так же от лица генсека НАТО Йенса Столтенберга. Первый разговор состоялся в августе 2018 года.

«Тогда же Заев пообщался с «генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», мы сделали нарезку из его фраз, якобы он находился вместе с «Порошенко» и тот передал ему трубку», — рассказал Кузнецов.

Темами беседы стали ситуация в Косово, российско-украинские отношения, а также кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, пранкеры в ходе одного из разговоров с Заевым заявили ему от лица Порошенко, что украинские ученые якобы доказали родство Заева с Александром Македонским, а также «подтвердили», что украинская территория в античности «подчинялась» Александрии. В ответ Заев заявил, что история «может объединить две страны».