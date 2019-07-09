Андрей Малахов обратился к Зеленскому из-за ситуации вокруг отмены телемоста

Москва, 9 июля. Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов после запрета проведения телемоста.

Малахов опубликовал видеообращение к украинскому президенту на своей странице в Instagram.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил он.

Малахов напомнил, что Зеленский является гарантом Конституции и должен сделать все, чтобы «слуги народа, четвертая власть — журналисты не пострадали».

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал проведение телемоста с украинским телеканалом NewsOne 12 июля. Анонс вызвал недовольство украинских политиков. В итоге NewsOne пришлось отменить передачу из-за поступающих угроз физической расправы. Попытка провести телемост обернулась для украинской редакции возбуждением уголовного дела. Генпрокуратура Украины расценила действия журналистов как «покушение на совершение госизмены».

Более того, генпрокурор Украины заявил, что конечные бенефициары телеканала имеют связи с российским Промсвязьбанком, и этого факта уже достаточно для применения к каналу санкций.

Депутат Верховной рады Украины и владелец украинского телеканала NewsOne Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко. По его словам, данные утверждения «являются циничной ложью и свидетельствуют о профессиональной непригодности» Луценко.

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов позднее заявил, что в рамках телемоста планировалось провести встречу семьям, которые были разлучены на 5 лет. Как передавала «Газета.ру», он добавил, что две семьи не имели возможности пообщаться, поскольку первая проживала в Москве, а вторая в Киеве. По словам Голованова, телемост задумывался не как политическое мероприятие.