Правительство РФ одобрило поправки к закону об изменении ежемесячной выплаты на детей

Москва, 9 июля. Поправки к рассматриваемому Госдумой законопроекту об изменении в порядке ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Данный документ предусматривает повышение критерия нуждаемости семей с полуторакратной до двукратной величины прожиточного минимума. Депутаты уже одобрили этот документ в ходе первого чтения 25 июня.

По итогам совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева было подготовлено дополнение к законопроекту, предусматривающее введение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте федерации. Выплаты должны начаться с 1 января 2020 года.

Отмечается, что выплаты будут предоставляться семьям, чей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин распорядился с 1 января 2020 года увеличить размер выплат по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет.

Вопрос о повышении выплат был поднят во время прямой линии с Путиным, которая состоялась 20 июня. По словам президента, со следующего года выплаты на ребенка — примерно 10–11 тысяч рублей — будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума. Путин уточнил, что это примерно 45 тысяч рублей.