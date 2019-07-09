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Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

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Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Москва, 9 июля. Ученые из США заявили, что смогли достаточно точно измерить скорость расширения Вселенной. Будущие замеры такого рода помогут разрешить главный парадокс космологии, заявляют ученые в журнале Nature Astronomy.

Исследователи заявили, что для измерения постоянной Хаббла с точностью чуть более 1% понадобится «еще примерно 15 событий», а не 50-100 как считалось ранее. Гравитационные волны помогут понять, «что порождает расхождения в разных замерах скорости расширения Вселенной».

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная постепенно расширяется. Позднее астрофизики обнаружили, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением. 

Кента Хотокезака из Принстонского университета с коллегами осуществили первые относительно точные замеры скорости расширения Вселенной. Сделать это удалось благодаря гравитационной обсерватории LIGO и ряду телескопов.

По словам авторов исследования, большая часть используемых сегодня методов определения скорости расширения Вселенной могут обладать скрытыми ошибками и допускают влияние неучтенных факторов. По их данным, наблюдения около 15 слияний нейтронных звезд будет достаточно для определения постоянной Хаббла с точностью около одного — двух процентов, в то время как ранее подобной точности ожидали лишь от 50–100 событий.

Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Ранее, как сообщала «Газета.ру», сотрудники Физического института имени П. Н. Лебедева РАН изучили движение плазмы в солнечных макроспикулах и предположили, что именно они отвечают за образование короны Солнца — внешней газовой оболочки нашей звезды, в которой рождается солнечный ветер. По мнению ученых, в будущем их открытие облегчит прогнозирование космической погоды. 

В середине июня в NASA подтвердили обнаружение в атмосфере Марса высокого содержания метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. Как сообщал RT, жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, однако метан также может появляться в результате взаимодействия между камнями и водой.

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