Ученые подсчитали постоянную Хаббла при помощи гравитационных волн

Москва, 9 июля. Ученые из США заявили, что смогли достаточно точно измерить скорость расширения Вселенной. Будущие замеры такого рода помогут разрешить главный парадокс космологии, заявляют ученые в журнале Nature Astronomy.

Исследователи заявили, что для измерения постоянной Хаббла с точностью чуть более 1% понадобится «еще примерно 15 событий», а не 50-100 как считалось ранее. Гравитационные волны помогут понять, «что порождает расхождения в разных замерах скорости расширения Вселенной».

В 1929 году астроном Эдвин Хаббл доказал, что Вселенная постепенно расширяется. Позднее астрофизики обнаружили, что она расширяется не с постоянной скоростью, а с ускорением.

Кента Хотокезака из Принстонского университета с коллегами осуществили первые относительно точные замеры скорости расширения Вселенной. Сделать это удалось благодаря гравитационной обсерватории LIGO и ряду телескопов.

По словам авторов исследования, большая часть используемых сегодня методов определения скорости расширения Вселенной могут обладать скрытыми ошибками и допускают влияние неучтенных факторов. По их данным, наблюдения около 15 слияний нейтронных звезд будет достаточно для определения постоянной Хаббла с точностью около одного — двух процентов, в то время как ранее подобной точности ожидали лишь от 50–100 событий.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», сотрудники Физического института имени П. Н. Лебедева РАН изучили движение плазмы в солнечных макроспикулах и предположили, что именно они отвечают за образование короны Солнца — внешней газовой оболочки нашей звезды, в которой рождается солнечный ветер. По мнению ученых, в будущем их открытие облегчит прогнозирование космической погоды.

В середине июня в NASA подтвердили обнаружение в атмосфере Марса высокого содержания метана, которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. Как сообщал RT, жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, однако метан также может появляться в результате взаимодействия между камнями и водой.