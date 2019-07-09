Саакашвили дал оценку поведению ведущего канала «Рустави 2»

Москва, 9 июля. Украинским телеведущим не стоит следовать методам грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

О связи недавнего инцидента в эфире телеканала «Рустави 2» с деятельности экс-президента Грузии Саакашвили заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Саакашвили может использовать этот телеканал для собственной политики в предвыборной кампании.

«Многие годы они (ведущие канала «Рустави 2» — Прим. ФАН) меня обзывали всем подряд. Это их метод. Мне кажется, что нам не надо следовать их методу», — сказал Саакашвили, выступая в эфире украинского телеканала ZIK.

Кроме того, бывший грузинский президент заявил, что выступает против истеричности и эпатажа. По его словам, телеведущий грузинского канала повел себя неуместно.

Напомним, накануне в эфире «Рустави 2» Габуния больше минуты нецензурно выражался в адрес президента России. После этого несколько сотен человек провели акцию у здания грузинской телекомпании «Рустави 2» против нецензурных высказываний журналиста ТВ Георгия Габунии в адрес российских властей.

Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

Как сообщает «Имеди», участники акции протестов потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия. Вокруг собравшихся дежурили полицейские, которые не подпускали митингующих к ограждению у здания телеканала.