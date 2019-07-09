Срыв телемоста между Киевом и Москвой показал слабость Зеленского и силу радикалов

Телемост между Украиной и Россией не состоится. Угрозы физической расправы, агрессия националистов и уголовные дела в отношении ведущих NewsOne сделали свое дело: канал отказался от проекта. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отметим, что идея журналистов носила неполитический характер. Она заключалась в организации диалога между простыми людьми без всякой пропаганды, политиками и экспертами по обе стороны экрана.

«Семьи разделены. Журналистский телемост — это честный разговор обычных людей. Без политики, без политиков. Без подставных людей в студии», — объяснил задумку журналист NewsOne Василий Голованов на своей странице в социальной сети Facebook.

В заявлении на официальном сайте СМИ отмечалось, что телемарафон вызвал неподдельный зрительский интерес. Украинцы с большим нетерпением ждали дискуссии о накипевшем с россиянами, а также своими соотечественниками, проживающими в РФ. Такая беседа ни в коей мере не нарушает законодательства обеих стран.

Тем не менее ведущие NewsOne столкнулись с травлей националистов, политиков и «правоохранителей». Все началось с угроз в адрес журналистов опального СМИ, поступивших от псевдопатриотов.

«К сожалению, сейчас канал подвергся массированной атаке. Митинги — мы к ним привыкли. Но угрозы физической расправы над журналистами, членами их семей — это выходит за рамки правового государства», — посетовал Василий Голованов.

Трудно сказать, к чему он упомянул в своем посте правовое государство. К сожалению, Украина от этого состояния находится бесконечно далеко. Безнаказанные убийства, уголовные преследования и другие формы притеснения представителей СМИ стали печальным знамением постмайданной эпохи.

Как бы ни было, угрозы в адрес родных и близких — не шутки. Далее включилась тяжелая артиллерия. Генпрокурор Украины Юрий Луценко возвестил об открытии уголовного производства. Мистер «закон и справедливость» узрел в беседе между простыми людьми признаки, ни много ни мало, государственной измены.

«В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены», — отчитался Юрий Витальевич на Facebook.

Не могла пройти мимо вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она с гордостью вспомнила, как полтора года назад присоединилась к блокаде каналов NewsOne и «112. Украина». Геращенко призвала подключиться к вопросу Службу безопасности, а также Совет национальной безопасности и обороны.

Глава СНБО Александр Данилюк не замедлил откликнуться. Он заявил, что дело уже «в работе». Оживился Олег Ляшко. Он обратился к Зеленскому и потребовал действий.

«Мы требуем действий! Если Зеленский не остановит спецоперацию Кремля, это означает, что в стране нет власти, и украинцы сами наведут порядок», — излил гнев главрадикал.

Складывается, однако, впечатление, что Олег Валерьевич немного переоценил свои возможности, подписываясь за всех украинцев. После провала на президентских выборах позиции Ляшко и его политической силы заметно ухудшились. За две недели до парламентских выборов социологи дают «Радикальной партии» чуть более 2%. Шансы радикалов попасть в Раду близки к нулю.

Политики и «порохоботы» калибром помельче по традиции не стеснялись в выражениях.

«Учинить погром. Избить ведущих. А телеканал, в идеале, сжечь. Таких призывов к погрому и поджогу — полный Facebook», — отметил журналист Алексей Романов в упомянутой им социальной сети.

Он с сожалением признал, что наибольшую активность и кровожадность проявляют как раз его коллеги.

Свое слово сказали и радикалы «Национального корпуса». Участники незаконного вооруженного формирования поставили президенту ультиматум. «Нацкорпус» дал Зеленскому сутки, чтобы не допустить не милый сердцу националистов эфир. В противном случае молодые люди обещали самостоятельно «угомонить вату». Ребята напомнили, что в этом деле у них уже есть богатый опыт.

Наконец, на арену вышел и сам Зеленский. Увы, Владимир Александрович решил пойти на поводу у «партии войны».

Глава Украины назвал телемост «дешевым предвыборным пиаром».

По его мнению, участники избирательной гонки надеются каждый на свой лад. Зеленский увидел и выгоду Москвы. Мол, в России скажут:

«Вот видите, мы готовы к диалогу. А они снова не хотят!»

Отметим, что никаких подобных заявлений в связи со срывом телемоста Кремль не делал. Но сложно понять, где украинский президент усмотрел манипуляцию в такой (пусть гипотетической) постановке вопроса? Да, Россия готова к диалогу. И да, «они снова не хотят». Ведь как иначе объяснить уголовные дела и открытую травлю в отношении журналистов?

Зеленский также изрек удачную сентенцию о своих оппонентах, стремящихся в парламент. По его словам, между противоборствующими лагерями существует лишь одна разница: «первые будут грабить, а другі — грабувати».

Свое выступление глава Украины завершил обращением к президенту России Владимиру Путину. Он заявил о готовности к переговорам с РФ. Однако Владимир Александрович в качестве группы поддержки хочет видеть группу западных лидеров, в том числе и американского президента Дональда Трампа.

Политолог Олег Волошин напоминает, что в рамках избирательной кампании «слуга народа» выступал как раз за прямой диалог с Москвой. Теперь же он явно «дал заднюю». Эксперт отметил также, что российский президент поддерживает активные контакты с лидерами ЕС и хозяином Белого дома.

Волошин призвал главу Украины сосредоточиться на вопросах мирного урегулирования конфликта в собственной стране, вместо потакания оголтелым радикалам.

«За Кремль не нужно переживать — у них в целом все в порядке. Переживать нужно за свою страну, на территории которой идет пять лет война, и победы в ней не может быть по определению. Прекращение кровопролития через компромисс и было бы победой. Но в команде Зеленского решили ехать по ржавым рельсам Порошенко», — заключил политолог.

Увы, предвыборное обещание Зеленского сделать все ради достижения мира пока не подтверждается реальными делами. В ситуации с телемостом глава Украины явно прогнулся под «партию войны».

Беспомощность президента дает «зеленый свет» радикальным формированиям, которые и далее диктуют свои условия. Не за это украинский народ голосовал на президентских выборах…