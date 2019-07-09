Супруг кассирши из Башкирии проиграл похищенные ею деньги

Уфа, 9 июня. Муж кассирши, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из башкирского банка, рассказал, что проиграл украденные деньги в азартных играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», - рассказал источник в полиции.

Также он сообщил, что подозреваемая в хищении кассирша Луиза Хайруллина сейчас находится в одиночной камере СИЗО. Отмечается, что она чувствует себя хорошо.

Ранее представитель правоохранительных органов рассказала, как полиции удалось найти подозреваемую в хищении. По его словам, полиция смогла вычислить ее через мобильный телефон. Пока велись поиски подозреваемой, правоохранители прослушивали телефонные номера, зарегистрированные на нее и ее мужа. В один из моментов одна из сим-карт вошла в сеть, что позволило установить местоположение кассирши.

Напомним, представитель банка обратился в полицию 27 мая. Он сообщил, что из банковской кассы пропали денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей. Подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина сбежала из Салавата вместе с мужем и детьми.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ РФ установили, что сбежавшая подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. 4 июля ее задержали на съемной квартире.