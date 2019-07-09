В ЛНР оценили условия Зеленского по снятию блокады с Донбасса

Луганск, 9 июля. Представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможном снятии блокады с Донбасса. По мнению политика, Киеву стоит сесть за стол переговоров, а не выдвигать ультиматум.

Ранее Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса: возвращение местных предприятий под контроль Киева.

Мирошник напомнил, что Киев в одностороннем порядке ввел экономическую блокаду, решением СНБО Украины было прекращено любое взаимодействие между предприятиями в Донбассе и подконтрольной Киеву частью Украины.

В ответ на эти действия «последовала не национализация, а введение внешнего управления на брошенных предприятиях, чтобы десятки тысяч людей не остались без работы», передает РИА Новости.

«Сегодня Киеву нужно не выдвигать ультиматумы, а так же, как ввели экономическую блокаду, также ее и снимать, а потом садиться в Минске за стол переговоров и договариваться о будущем экономическом взаимодействии», — подчеркнул он.

После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на международных площадках, было подписано несколько соглашений. Однако, несмотря на принятые документы, перестрелки между участниками гражданской войны идут по сей день.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям, Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот, ни другие пункты мирного договора.

В понедельник Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить ситуацию вокруг Крыма и Донбасса, сообщал RT. По его словам, на переговорах также должны присутствовать президент США Дональд Трамп, британский премьер Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Политолог Олег Неменский в интервью Федеральному агентству новостей выразил мнение, что руководству России нежелательно участвовать в такой встрече. По его словам, «России предъявят формальное замечание» — вопрос принадлежности Крыма. Однако этот вопрос «Россия ни с кем обсуждать не собирается».

Политолог также подчеркнул, что Россия не втянута в конфликт, а следовательно руководству Украины необходимо выполнять минские соглашения. Желание поговорить при посредниках эксперт назвал «проявлением некоторой политической трусости со стороны Зеленского, который боится прямых переговоров с Путиным о чем-либо».