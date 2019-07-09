Сразу четыре акции протеста проходят в Тбилиси

Тбилиси, 9 июля. Четыре акции протеста одновременно проходят на улицах грузинской столицы. Полиция Тбилиси пытается обеспечить порядок и не допустить столкновения демонстрантов друг с другом.

На проспекте Руставели проходят сразу две акции протеста. Участники первой уже 19-й день требуют отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию. Другие протестующие выступают против ЛГБТ-сообществ; в их рядах есть члены различных неправительственных организаций, а также представители духовенства страны.

Чтобы разделить обе акции, полицейские были вынужден выставить кордон и перекрыть дорогу.

Тем временем, у здания МВД завершился «Марш достоинства» с участием представителей ЛГБТ-сообщества страны.

Кроме того, продолжается митинг у здания телекомпании «Рустави». Собравшиеся там демонстранты требуют увольнения журналиста Георгия Габунии, а также руководства телекомпании.

Министерство внутренних дел страны выступило с обращением ко всем митингующим с просьбой не нарушать порядок и подчиняться указаниями полиции.

«В случае нарушения закона участниками митинга, полиция предпримет соответствующие меры реагирования. Призываем участников акций не выходить за рамки, определенные законом», — говорится в заявлении на сайте МВД Грузии.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале Грузии «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента России. Зрителей возмутило поведение журналиста. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию канала и потребовали отставки телеведущего и генерального директора телеканала.