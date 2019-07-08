Трамп отказался иметь дело с британским послом

Вашингтон, 8 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с послом Великобритании Кимом Дэрроком после скандала с утечкой его докладных записок с резкой критикой в адрес главы Белого дома.

«Мы больше не будем иметь с ним дело», — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Раскритиковал американский президент и британского премьера Терезу Мэй. Он отметил, что всегда был «критически настроен» относительно того, как Мэй проводит Brexit. Действия премьера он назвал беспорядком, отметив, что ее уход является хорошей новостью для «прекрасного Соединенного Королевства».

В субботу вечером телевизионный канал CNN сообщил, что британский посол в секретных дипломатических телеграммах называл администрацию президента Америки «неумелой» и «некомпетентной», а также высказывал мнение, что карьера Трампа «может закончиться позорно». Обстановку, царящую в Белом доме, британский дипломат называл «боями».

Изначально информацию об утечке сообщений британского посла опубликовало британское издание Daily Mail, в распоряжении газеты оказались отрывки из телеграмм Дэррока. По данным издания, Дэррок в одном из сообщений заявил, что не верит в возможность того, что администрация Трампа станет «менее дисфункциональной», менее непредвиденной, а также менее дипломатически неуклюжей и неумелой.

Позднее Трамп заявил, что Дэррок «не трудился на благо Соединенного Королевства».

Как сообщал RT, правительство Великобритании связалось с администрацией Трампа и выразило сожаление в связи с ситуацией вокруг утечки писем посла.