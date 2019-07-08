«Нафтогаз» назвал «Северный поток ― 2» ловушкой для Европы

Киев, 8 июля. Газопровод «Северный поток – 2» является «ловушкой» для Европы. С таким заявлением выступили представители украинской компании «Нафтогаз».

В своем заявлении они обвинили российские власти в использовании «языка шантажа и силы», а также подчеркнули, что «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» якобы могут использоваться для политического давления со стороны России.

«Мы хорошо это знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, устроенными «Газпромом», — гласит заявление «Нафтогаза».

Кроме того, «Нафтогаз» поблагодарил ОБСЕ за недавно принятую резолюцию, в которой оба российских газопровода названы «потенциально опасными».

Напомним, газопровод «Северный поток – 2», строительство которого планируется завершить в конце текущего года, соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Планируемый объем поставок газа может составлять до 55 миллиардов кубометров в год. Ожидается, что газопровод начнет свою работу в начале 2020 года. США неоднократно заявляли, что их не устраивает реализация подобного проекта, так как Вашингтон имеет планы на реализацию в Европе собственного сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, против газопровода выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина. Последняя опасается лишиться значительной части доходов (около 3% ВВП) за счет транзита российского газа через проходящую по ее территории газотранспортную систему.