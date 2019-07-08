Космонавт Серова рассказала, как с борта МКС увидела обстрел Донбасса со стороны ВСУ

Москва, 8 июля. Депутат Госдумы, герой России Елена Серова на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что с орбиты МКС видны были обстрелы Донбасса со стороны ВСУ. Позднее она уточнила, что речь не шла о движении техники, в иллюминатор можно невооруженным взглядом рассмотреть, «куда летят и где рвутся бомбы».

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге Серова ранее заявила, что с МКС «невооруженным глазом довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины».

Украинские СМИ в ответ выразили сомнения, что с МКС действительно можно рассмотреть боевые действия и их последствия.

В интервью агентству «Говорит Москва» Серова уточнила, что «куда летят и где рвутся бомбы, очень хорошо было видно». По ее словам, в данном случае не шла речь о движении техники, это можно рассмотреть только через хорошую оптику.

«Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю. Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны», — рассказала космонавт.

Она уточнила, что «вспышки, всполохи, молнии» очень хорошо видны, особенно в ночное время, когда «электричество выделяет очертания городов, районов».

По ее словам, экспедиция, во время которой ей довелось наблюдать военные действия в Донбассе, приступила к работе 26 сентября 2014 года.

После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на международных площадках, было подписано несколько соглашений. Однако, несмотря на принятые документы, перестрелки между участниками гражданской войны идут по сей день.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям, Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот ни другие пункты мирного договора.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса, передавал RT. Он отметил, что Киев может рассмотреть возможность снятия экономической блокады с Донецкой и Луганской Народных Республик, но для этого жителям Донбасса придется выполнить одно условие украинских властей: возвращение предприятий в Донбассе под контроль Киева.