Владелец NewsOne ответил на обвинения ГП Украины в связях с российским банком

Киев, 8 июля. Депутат Верховной рады Украины и владелец украинского телеканала NewsOne Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил телеканал в связи с российским Промсвязьбанком.

Ранее генпрокурор Украины заявил, что конечные бенефициары телеканала имеют связи с российским Промсвязьбанком, и этого факта уже достаточно для применения к каналу санкций.

«Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности», — ответил Козак.

По его словам, единоличным собственником телеканала является сам Козак; никакие кипрские компании, как ранее утверждал генпрокурор, с ним не связаны. Он также прокомментировал другие заявления генпрокурора, включая обвинения в участии телеканала в «террористической деятельности». Козак назвал их абсолютно безосновательными, предположив, что генпрокуратура попросту хочет получить повод для применения санкций против телеканала с целью его дальнейшего закрытия по политическим мотивам.

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на «России 1» было объявлено, что 12 июля пройдет телемост между российским телеканалом и украинским NewsOne. Изначально планировалось, что телемост пройдет с 18.00 до 20.00. Однако эта инициатива получила резкую критику со стороны Национального союза журналистов Украины.