Боевики в Сирии обстреляли семь населенных пунктов провинций Хама и Латакия

Латакия, 8 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Хама и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Несмотря на действующий по всей территории Сирии режим прекращения боевых действий, боевики за минувшие сутки совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Джаммасия, Кафер-Нбуда, Джалама, Эль-Хуаш, Калаат аль-Мадик провинции Хама, а также населенных пунктов Кара-Галия и Мамухия провинции Латакия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что компетентные органы Сирии изъяли большое количество гашиша и наркотических веществ, которые пытались перевезти из провинции Хомс в Эс-Сувейду. Преступники в данный момент задержаны.