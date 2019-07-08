ОЗХО подтвердила, что Сирия выполнила свои обязательства по ликвидации химоружия

Гаага, 8 июля. Власти Сирии успешно выполнили свои обязательства по ликвидации всех объектов по производству химического оружия. Об этом заявили представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в докладе организации, который был представлен в ООН.

«Секретариат проверил уничтожение всех 27 объектов по производству химического оружия, объявленных Сирийской Арабской Республикой», — гласит текст доклада.

Кроме того, авторы документы отметили, что власти Сирии представили свой 67-й ежемесячный доклад о деятельности на ее территории, связанной с ликвидацией объектов по производству химического оружия. Более того, подчеркивается, что все «объявленные Сирией химикаты», которые были вывезены с ее территории в 2014 году, полностью уничтожены.

«Будущая работа миссии ОЗХО в САР будет главным образом сосредоточена на деятельности Миссии по установлении фактов (МУФ ОЗХО)… [а также] на проведении ежегодных инспекций подземных сооружений, уничтожение которых уже было проверено», — отмечается в документе.

Напомним, что страны Запада – в первую очередь, США и Великобритания – регулярно обвиняют власти Сирии в «применении химического оружия». При этом Вашингтон и Лондон не приводят никаких доказательств, фактически требуя верить им на слово. Власти США и Великобритании неоднократно использовали голословные обвинения в адрес властей Сирии, чтобы совершать акты агрессии против суверенного государства. Как Дамаск, так и Москва неоднократно напоминали, что весь химический арсенал Сирии был уничтожен под наблюдением международных экспертов более пяти лет назад. Последний доклад ОЗХО, таким образом, подтверждает позицию России и Сирии, снимая любые дальнейшие обвинения в адрес Дамаска.