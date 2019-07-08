Кадыров призвал власти Грузии извиниться за высказывания в эфире «Рустави 2»

Грозный, 8 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости привлечь к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию, который выступил с оскорблениями в адрес российских властей.

Ранее ведущий авторской программы «P.S.» на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния позволил себе несколько оскорбительных выражений в адрес российских властей. Выходка журналиста вызвала возмущение со стороны телезрителей, которые в это же вечер пришли к зданию телекомпании в Тбилиси, потребовав уволить Габунию и генерального директора телеканала Нику Гварамию. После этого телеканал «Рустави 2» приостановил вещание, которое было возобновлено после официальных извинений со стороны руководства телекомпании.

Кадыров отметил, что своими высказываниями Габуния оскорбил весь народ Российской Федерации, поэтому президент и глава правительства Грузии должны принести официальные и публичные извинения российской стороне. Глава Чечни также добавил, что грузинские правоохранители должны возбудить в отношении Габунии уголовное дело.

«Против Габунии нужно возбудить уголовное дело за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России. Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчеркнуто враждебные выходки со стороны Грузии», — написал Кадыров в своем в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что руководство телеканала «Рустави 2» имеет прямое отношение к инциденту с Габунией, поэтому случившееся необходимо расценивать в качестве провокации с участием властей Грузии.