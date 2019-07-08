Жители Тбилиси вновь вышли на акцию протеста у здания «Рустави 2» 

Тбилиси, 8 июля. Несколько сотен человек провели акцию у здания грузинской телекомпании «Рустави 2» против нецензурных высказываний журналиста ТВ Георгия Габунии в адрес российских властей.

Как сообщает «Имеди», участники акции протестов потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия. Вокруг собравшихся дежурили полицейские, которые не подпускали митингующих к ограждению у здания телеканала.

Митинг прошел без происшествий. Участники акции приняли решение разойтись и присоединиться к митингу у здания парламента, где собрались противники ЛГБТ-сообщества, выступающие против пропаганды защиты прав сексуальных меньшинств.

В воскресенье вечером Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурных оскорблений в адрес российского президента. Его поведение возмутило жителей Тбилиси, и они вышли к зданию телеканала «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. После этого «Рустави 2» временно прекратил свое вещание, а утром понедельника телеканалу пришлось извиниться. Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

Политическое объединение «Грузинская мечта — демократическая Грузия» заявило о том, что выступление Габунии является «оскорблением могил предков». Как сообщала «Газета.ру», представитель партии отметил, что слова Габунии являются актом «вербального вандализма», который выходит за цивилизационные рамки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми оскорбления в адрес президента России в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передавал RT. Он подчеркнул, что такое поведение недостойно грузинского народа с богатейшими культурными традициями и является для него «большим позором».

О реакции российских журналистов читайте в обзоре Федерального агентства новостей.