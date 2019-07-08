ФАН разъясняет: «Новая», Znak.com и «Эхо Москвы» искусственно нагнетают негатив в обществе

Москва, 8 июля. Антироссийские издания «Новая газета», Znak.com и «Эхо Москвы» искусственно создают негатив вокруг новости, основанной на опросе «Левада-центра».

Исследователи выясняли, считают ли россияне решаемыми проблемы, которые были озвучены во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Исходя из результатов опроса, большинство россиян считают, что затронутые во время программы проблемы будут решены. Однако некоторые СМИ вынесли в заголовки своих материалов, основанных на опросе «Левада-центра», негативную информацию и сместили на нее акценты.

В результате «Новая газета», Znak.com и «Эхо Москвы» появились в сюжете, сформированном в агрегаторе «Яндекс. Новости» со следующими заголовками: «Левада-центр»: 48% россиян сомневаются в решении затронутых во время «Прямой линии» проблем», «Только 15% россиян уверены, что поднятые на прямой линии с Путиным проблемы будут решены», «Лишь 15% россиян абсолютно уверены, что проблемы, поднятые на Прямой линии с Владимиром Путиным, будут решены».

Тем самым эти издания формируют в понимании читателя мнение о том, что россияне якобы уверены в неэффективности прямой линии президента РФ при решении проблем.

Если же внимательно приглядеться к сюжету в «Яндекс.Новостях», можно выяснить, что на самом деле результаты социологического исследования говорят о совершенно противоположном мнении россиян в отличие от того, которое проталкивают антироссийские СМИ. По информации «Левада-центра», которая появилась в распоряжении «Интерфакса», большинство россиян — почти две трети или 63% респондентов — полагают, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом, возможно решить. При этом 15% участников опроса уверены, что проблемы «точно будут решены», а еще 48% респондентов полагают, что затронутые в ходе прямой линии проблемы, возможно, будут решены.

Напомним, целью проекта Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» является предоставление читателям объективной картины происходящего в стране и мире. Мы предлагаем непредвзято взглянуть на информацию других СМИ, которые вводят аудиторию в заблуждение дезинформацией. В своих статьях мы также объясняем, зачем лживые и провокационные публикации нужны своим авторам.

Проект ФАН стартовал после того, как мы столкнулись с блокировками и травлей в свой адрес со стороны «либеральных СМИ». Как выяснилось, эти издания на своих площадках, в том числе в социальных сетях, удаляют неудобные для них комментарии и мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, направленной в том числе против ФАН. В репрессиях были замечены The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Позже к ним присоединились Meduza, «Росбалт» и Republic. Это показало невозможность вести аргументированный диалог на чужой во всех смыслах территории.

В рамках проекта «ФАН разъясняет» проводится анализ работы СМИ, которые, по сути, являются антироссийскими. Мы намерены показать читателям объективную подачу информации и предоставить площадки для свободного обмена мнениями, осуществляемого в рамках российского законодательства.