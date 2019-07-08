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Госдума призвала правительство РФ применить экономические санкции против Грузии

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Госдума призвала правительство РФ применить экономические санкции против Грузии

Москва, 8 июля. Госдума обратится к правительству РФ с предложением рассмотреть и представить меры в отношении Грузии в связи с недавними антироссийскими провокациями. Согласно тексту заявления, проект которого размещен в думской электронной базе данных, речь пойдет об экономических мерах против Тбилиси.

«В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству Российской Федерации рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных федеральным законом <...> «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и внести соответствующие предложения президенту Российской Федерации», — гласит текст документа.

По словам депутатов Госдумы, со стороны Грузии следуют непрекращающиеся антироссийские провокации и выпады. Это ведет к неизбежной деградации российско-грузинских отношений.

Документ был подготовлен думским комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании палаты – во вторник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что речь, скорее всего, пойдет о запрете поставок грузинского вина и минеральной воды в Россию, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.

Напомним, что 8 июля вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Российской Федерацией и Грузией: с этого числа рейсы прекратили как отечественные авиакомпании, так и грузинские.

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