Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии 

Тбилиси, 8 июля. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что после скандала с грузинским тележурналистом туристы из России начали массово отменять брони в отелях страны.

Алавердашвили на своей странице в Facebook напомнил, что с начала 2019 года «туристический сектор потерпел большой ущерб из-за вирусов». Потом ситуация стала налаживаться, однако после разгоревшихся протестов вновь Грузия потеряла российских туристов.

«Мы попытались убедить людей отдохнуть в Грузии, мы все поверили, что наш труд будет иметь результаты, затем последовало вчерашнее заявление. С сегодняшнего утра туристы с нами даже не выходят на связь. Все просто массово отменяют брони», — написал он.

Алавердашвили призвал власти и оппозицию выяснять отношения исключительно друг с другом.

«Из-за ваших политических амбиций не губите страну», — добавил он.

В воскресенье вечером Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурных оскорблений в адрес российского президента. Его поведение возмутило жителей Тбилиси, и они вышли к зданию телеканала «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию.

После этого «Рустави 2» временно прекратил свое вещание, а утром понедельника телеканалу пришлось извиниться. Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили назвал выходку Габунии «безвкусным и необдуманным выпадом». В то же время, он осудил власти Грузии, которые, по его мнению, не смогли наладить отношения с российским государством, передает «Газета.ру». Он отметил, что при нем все было иначе: россияне относились к Грузии «как минимум с уважением».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», передавал RT. Он подчеркнул, что такое поведение недостойно грузинского народа с богатейшими культурными традициями и является для него «большим позором».

О реакции российских журналистов читайте в обзоре Федерального агентства новостей.