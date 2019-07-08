Команда фальсификаторов Гудкова: раскрыта преступная схема подделки подписей оппозиционерами

Коррумпированные нотариусы, фальсификации и подделка подписных листов — основные методы PR-компании команды Дмитрия Гудкова на предстоящих выборах в Московскую городскую Думу. Главная задача — «нарисовать» красивый образ кандидата в депутаты Александра Соловьева, а вместе с ним и голоса избирателей. Нарушая закон, не боясь последствий, а главное, совершенно наплевав на жизни москвичей «Команда Гудкова» рвется к власти. Но какова цена, а главное, кто будет отвечать за последствия — коррумпированной группировке ряженых «оппозиционеров» наплевать. Девять человек — девять преступников. Мы расскажем вам о жизни каждого и о том, какую роль они выполняли в преступной схеме «Команды Гудкова», не менее отвратительной, чем сам руководитель проекта.