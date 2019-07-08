Козак рассказал, когда РФ и Белоруссия начнут обсуждать цены на поставки газа с 2020 года

Москва, 8 июля. Россия и Белоруссия планируют начать обсуждение цены на газ с 2020 года после решения вопроса об углублении интеграционных процессов между Москвой и Минском. Об этом заявил заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак.

По его словам, в настоящее время власти России и Белоруссии ведут переговоры по вопросу углубления интеграционных процессов между странами. Результаты этих переговоров предопределят формат дальнейшего сотрудничества с Белоруссией по газу.

«После того, как закончим диалог на эту тему, станет ясно, когда и каким образом мы будем сближать наши рынки газа, делать единый рынок или общий рынок газа», — пояснил Козак.

Вице-премьер выразил надежду, что в ближайшее время Москва и Минск смогут выработать взаимовыгодное решение по данному вопросу.

Напомним, в 2019 году истекает действие протокола о ценах на газ, который был заключен между Россией и Белоруссия в 2017 году. Ранее белорусская сторона направляла «Газпрому», Минэнерго РФ и российскому правительству свои предложения по методике расчета цен на газ.

Власти Белоруссии считают, что Минск должен получать российский газ по цене, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. В настоящее время Белоруссия покупает у России газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. При этом белорусская сторона настаивает, что цена на российский газ для Минска должна составлять 70 долларов за одну тысячу кубометров.