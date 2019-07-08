Хорватия отправила письмо с заявкой на вступление в еврозону

Брюссель, 8 июля. Хорватия направила официальное письмо, в котором излагается ее намерение присоединиться Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу. Об этом сообщает на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.

«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — заявил Сентену.

Ранее правительства России и Хорватии договорились внести изменения в соглашение между двумя странами о взаимных поездках граждан. Изменения, о которых договорились представители Москвы и Загреба, закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для аварийно-спасательных бригад в случае возникновения ЧС и стихийных бедствий, членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, а также для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки.

Напомним, что Хорватия с 2013 года является членом Европейского союза. Решение о вступлении было принято по итогам референдума 2012 года, на котором большинство избирателей — 66,25 % — проголосовали за вступление страны в ЕС. С 1994 года валютой Хорватии является куна. Ее название исторически связано со шкуркой куницы, которые использовались славянами в древности для обмена и торговли. На сегодняшний день 10 хорватских кун стоят около 1,35 евро.