Зейналова готова «по-дворовому набить морду» Габунии за оскорбления

Москва, 8 июля. Российская журналистка Ирада Зейналова заявила, что готова «по-дворовому набить морду» грузинскому ведущему Георгию Габунии, который в эфире нецензурно высказался о президенте России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Зейналова отметила, что ее жизнь во многом связана с Грузией. В частности, ее отца назвали по имени спасшего деда в Моздоке грузина.

«Тот, кто оскорбил могилы, оскорбил и память — моего деда, бабушки и того грузина по имени Автандил», — констатировала она.

Журналистка подчеркнула, что у нее есть настоящие друзья-грузины, которые живут и в Тбилиси, и в Москве. Зейналова отметила, что своей скандальной выходкой Габуния оскорбил не только президента России, но и грузинские понятия о чести.

«В-третьих, он назвал рабами меня, моего отца, моего сына, моего мужа и всех, кого я люблю и уважаю», — заметила ведущая.

Зейналова уверена, что президент России не будет бить грузинского журналиста за оскорбление, хотя опыт у российского лидера, как отметила журналистка, есть еще с питерских дворов.

«Уверена, что не мужики должны с оскорбившим разбираться, не про журналистику с ним надо говорить, не надо, все проще, — написала Зейналова в социальной сети. — Готова набить оскорбившему меня, могилы и моих близких морду — по-простому, по-дворовому. Да, испачкать руки. Да, по-бабьи, но в реальности. Не в эфире за тысячи километров. Потому что дно должно быть наказуемо».

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания, комментируя поступок ведущего «Рустави 2», отметил, что в своих оскорблениях Габуния упомянул родителей президента России, что для кавказцев недопустимо. Жители Грузии убеждены, что своим высказыванием он в первую очередь оскорбил земляков.