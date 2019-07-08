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ФАН-ТВ

Александр Беглов посетил Кировский район Петербурга. ФАН-ТВ

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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов с рабочим объездом посетил Кировский район. В рамках осмотра градоначальник посетил ГБДОУ детский сад №1 после капитального ремонта, пообщался с жителями района и узнал об экологической ситуации реки Новая.

После капитального ремонта обновленный детский сад откроет двери для 75 детей от 3 -х до 7 лет. 20 лет здание находилось в частной собственности АО «Кировский завод» и не эксплуатировалось. В 2015 году город его выкупил. Стоимость капитального ремонта составила 52,7 млн рублей, также было закуплено оборудование на сумму 12,7 млн рублей. Теперь территория оснащена современным спорткомплексом.

Александр Беглов посетил Кировский район Петербурга. ФАН-ТВ

В комнатах установлены интерактивные доски, а в музыкальном холле цифровое пианино. Детским садом врио губернатора остался доволен, однако отметил, что покрытие на детской площадке требует доработок, все пообещали исправить к сентябрю. Пообщавшись с будущими воспитанниками детского сада и их родителями, Александр Беглов направился к реке Новая, чтобы проконтролировать ход работ по восстановлению экологического состояния и пообщаться с жителями района. Они рассказали, что рыба в реке исчезла еще в позапрошлом году, а из-за тяжелого и грязного речного воздуха, у жителей появились проблемы со здоровьем. Градоначальник согласился, что в Петербурге еще много экологических вопросов, которые требуют скорейшего решения.

«Слив полностью прекращен, он должен идти во временную канализацию, восстановление реки, и конечно нужно строить свои очистные сооружения, чтобы больше таких безобразий не было. И нам, конечно, нужно наблюдение за воздушной средой, особенно если взять Кировский район — это 25% площади под промышленными предприятиями. Конечно, нужно понимать, чем мы дышим, это, прежде всего здоровье наших горожан, надо за этим следить», — сказал градоначальник.

Александр Беглов рассказал, что на благоустройство города уже выделено шесть миллиардов рублей. Напомним, в реку Новая произошел выброс сточных вод с территории аэропорта Пулково. Комитет по природопользованию вместе с Департаментом Росприроднадзора и «Воздушными Воротами Северной Столицы» продолжают проводить мониторинг ситуации. Основной объем работ этого года распределен на четыре цикла, который включает исследование воды и донных отложений. На данный момент уже выполнено два цикла. После окончания исследований, начнутся работы по улучшению экологического состояния. Закончить их планируется уже в конце этого года.

Александр Беглов посетил Кировский район Петербурга. ФАН-ТВ

Завершился объезд в центре культуры и досуга «Кировец», где врио губернатора встретился с представителями общественности Кировского района. Глава районной администрации Сергей Иванов отчитался о проделанной работе отметив, что очередей в детские сады практически не осталось. На капитальный ремонт было направлено свыше 30 млн рублей, а также на 20 млн закупили оборудование в поликлиники. До конца года будут завершены работы по благоустройству на сумму свыше 10 млн рублей.

Также жители Кировского района затронули и тему несанкционированной торговли в переходе возле станции метро Проспект Ветеранов. Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время в подземных переходах будет сделано видеонаблюдение и улучшено освещение. Торговые точки возможно и останутся, но они должны стать легальными и безопасными.

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