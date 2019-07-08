Александр Беглов посетил Кировский район Петербурга. ФАН-ТВ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов с рабочим объездом посетил Кировский район. В рамках осмотра градоначальник посетил ГБДОУ детский сад №1 после капитального ремонта, пообщался с жителями района и узнал об экологической ситуации реки Новая.

После капитального ремонта обновленный детский сад откроет двери для 75 детей от 3 -х до 7 лет. 20 лет здание находилось в частной собственности АО «Кировский завод» и не эксплуатировалось. В 2015 году город его выкупил. Стоимость капитального ремонта составила 52,7 млн рублей, также было закуплено оборудование на сумму 12,7 млн рублей. Теперь территория оснащена современным спорткомплексом.

В комнатах установлены интерактивные доски, а в музыкальном холле цифровое пианино. Детским садом врио губернатора остался доволен, однако отметил, что покрытие на детской площадке требует доработок, все пообещали исправить к сентябрю. Пообщавшись с будущими воспитанниками детского сада и их родителями, Александр Беглов направился к реке Новая, чтобы проконтролировать ход работ по восстановлению экологического состояния и пообщаться с жителями района. Они рассказали, что рыба в реке исчезла еще в позапрошлом году, а из-за тяжелого и грязного речного воздуха, у жителей появились проблемы со здоровьем. Градоначальник согласился, что в Петербурге еще много экологических вопросов, которые требуют скорейшего решения.

«Слив полностью прекращен, он должен идти во временную канализацию, восстановление реки, и конечно нужно строить свои очистные сооружения, чтобы больше таких безобразий не было. И нам, конечно, нужно наблюдение за воздушной средой, особенно если взять Кировский район — это 25% площади под промышленными предприятиями. Конечно, нужно понимать, чем мы дышим, это, прежде всего здоровье наших горожан, надо за этим следить», — сказал градоначальник.

Александр Беглов рассказал, что на благоустройство города уже выделено шесть миллиардов рублей. Напомним, в реку Новая произошел выброс сточных вод с территории аэропорта Пулково. Комитет по природопользованию вместе с Департаментом Росприроднадзора и «Воздушными Воротами Северной Столицы» продолжают проводить мониторинг ситуации. Основной объем работ этого года распределен на четыре цикла, который включает исследование воды и донных отложений. На данный момент уже выполнено два цикла. После окончания исследований, начнутся работы по улучшению экологического состояния. Закончить их планируется уже в конце этого года.

Завершился объезд в центре культуры и досуга «Кировец», где врио губернатора встретился с представителями общественности Кировского района. Глава районной администрации Сергей Иванов отчитался о проделанной работе отметив, что очередей в детские сады практически не осталось. На капитальный ремонт было направлено свыше 30 млн рублей, а также на 20 млн закупили оборудование в поликлиники. До конца года будут завершены работы по благоустройству на сумму свыше 10 млн рублей.

Также жители Кировского района затронули и тему несанкционированной торговли в переходе возле станции метро Проспект Ветеранов. Александр Беглов пообещал, что в ближайшее время в подземных переходах будет сделано видеонаблюдение и улучшено освещение. Торговые точки возможно и останутся, но они должны стать легальными и безопасными.