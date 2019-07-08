Секретарь СНБО Украины провел секретное совещание из-за телемоста NewsOne с РФ

Киев, 8 июля. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что провел совещание по информационной безопасности относительно ситуации с украинским телеканалом NewsOne. Подробности совещания не разглашаются из-за секретности.

Ранее телеканал «Россия 1» анонсировал проведение телемоста с украинским телеканалом 12 июля. Анонс вызвал недовольство украинских политиков. В итоге NewsOne пришлось отменить телемост из-за поступающих угроз.

В понедельник Данилюк на своей странице в Facebook сообщил, что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. В ходе совещания ряд поручений получили СБУ и полиция. Он уточнил, что поручения касались «защиты информационного пространства.



При этом подробности совещания он раскрывать не стал, ссылаясь на «секретность».Как сообщалось ранее, планы NewsOne провести телемост с «Россией 1» обернулись для украинской редакции возбуждением уголовного дела. Генпрокуратура Украины расценила действия журналистов как «покушение на совершение госизмены». Телеведущий Дмитрий Киселев назвал эту ситуацию абсурдной. Он отметил, что украинский телеканал не сделал ничего плохого в отношении своей страны и просто захотел поговорить, передавал телеканал «360».

Генеральный продюсер NewsOne Василий Голованов позднее заявил, что в рамках телемоста планировалось провести встречу семьям, которые были разлучены на 5 лет. Как передавала «Газета.ру», он добавил, что две семьи не имели возможности пообщаться, поскольку первая проживала в Москве, а вторая в Киеве. По словам Голованова, телемост задумывался как не политическое мероприятие, на котором бы отсутствовали эксперты и комментаторы. Украиной.

В понедельник руководство NewsOne предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться, чтобы обсудить скандал из-за телемоста. Представители телеканала готовы ответить на все вопросы украинского лидера.