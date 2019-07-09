Сирия, 9 июля. Турецкие ВВС атаковали курдов на севере Ирака. Протурецкие исламисты арестовали 56 человек в Африне за июнь. SDF**** понесли потери в результате вылазок неизвестных в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили еще один этап подрывных работ в Алеппо; совместно с NDF****** направили дополнительные отряды на запад Дейр-эз-Зора; вели ответный огонь по позициям джихадистов в Северной Хаме.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вступила в противостояние с «Ахрар Аш-Шам» на северо-западе Алеппо; за июнь арестовала 56 гражданских лиц в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве человека в Хасаке.

Курды: лишились одного из бойцов в результате налета неизвестных в Хасаке; возобновили аресты гражданских лиц на севере Хасаки; понесли потери в результате нападения ИГ1 в Дейр-эз-Зоре и междоусобицы в Хасаке.

ВС Турции: направили колонну с подкреплениями в провинцию Идлиб; уничтожили четырех членов РПК и их убежища на севере Ирака.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки очередной этап подрывных работ состоялся в Алеппо. Согласно информации новостного агентства Al Manar News, саперы Сирийской арабской армии (САА) ликвидировали следы военного присутствия джихадистов вооруженной оппозиции в районе Рамуса в период с 8.00 до 14.00.

В северо-западной части региона вновь произошли столкновения между различными бандгруппами протурецких исламистов. Военные источники AMN передавали, что радикалы формирования «Ахрар Аш-Шам» вступили в противостояние с джихадистами из «полиции» «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Африн. О том, что послужило причиной конфликта, все еще не известно.

Во второй половине дня фиксировались боевые действия на западе региона. По данным Twitter-канала (IdlibPlus), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла опорные пункты исламистов в окрестностях города Кафр-Халаб. Информации о нанесенном радикалам уроне не поступало.

Появились сведения о том, что в прошлом месяце в Африне были задержаны 56 человек, о судьбе 35 из них до сих пор ничего неизвестно. По данным информагентства Syrians for Truth and Justice, девять гражданских лиц отбывают заключение в тюрьмах исламистов, еще 12 были отпущены. Один из тех, кого освободили, сообщил о пытках и избиениях, которым повергался во время допроса. Мужчина отметил, что боевики надеялись выбить из него признание в сотрудничестве с правительственными войсками или курдскими Отрядами народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Правительственные войска накануне принимали меры, необходимые для того, чтобы обезопасить ранее освобожденные территории Дейр-эз-Зора от вылазок боевиков «Исламского государства». По данным агентства новостей Jorf News, в западные районы провинции были направлены дополнительные отряды Национальных сил обороны (NDF) и подразделения Сирийской арабской армии (САА), которые приступили к поиску убежищ террористов, которые все еще могут скрываться в пустыне Бадия Аш-Шам. Отмечалось, что поводом для ужесточения мер безопасности послужило нападение боевиков, произошедшее в воскресенье в районе города Кобаджеб.

Позднее военнослужащие САА также провели обыски в населенном пункте Маррат, не отделенном от контролируемых курдами территорий Евфратом, передавал военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24). Напомним, высокая активность джихадистов ИГ в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) создает угрозу безопасности на соседствующей с ними территории. Так, к вечеру очередная вылазка неизвестных произошла в оккупированном курдами районе у города Маизила, в результате чего был убит один из курдских бойцов, тогда как еще три члена SDF были ранены.

Провинция Идлиб

Накануне в Сирию прибыл еще один военный конвой из Турции. По данным Twitter-канала (VivaRevolt), техника и материально-техническое обеспечение были переправлены к постам наблюдения ВС Турции, размещенным на границах «Большого Идлиба».

В течение всего дня в южных районах Идлиба продолжались боевые вылеты ВВС Сирии и ВКС РФ. Как передавал интернет-портал Step News Agency, военные самолеты союзников нанесли удары по опорным пунктам радикалов на окраинах городов Аль-Хубейт и Хан-Шейхун и недалеко от населенных пунктов Дейр Аш-Шарки и Хан Ас-Сабиль. Также авиация РФ работала в районе города Тафтаназ в Северном Идлибе. Во второй половине дня оппозиционные СМИ публиковали ложные сообщения о потерях в рядах сил САР, которые, однако, не подтвердились.

Провинция Хама

Исламисты, отряды которых базируются на севере Хамы у границы с соседним Идлибом, продолжили провоцировать вооруженные стычки с правительственными войсками на линии разграничения сил сторон. Как передавал на свой странице в Twitter военный источник (badly_xeroxed), удары исламистов пришлись по району населенных пунктов Браидидж, Шейх-Хадид, Хайялин, Аль-Хамамият и Аль-Джарния. Со своей стороны части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по военным объектам радикалов у города Аз-Залакият. Кроме того, поддержку им оказывали ВВС Сирии и ВКС РФ, нанесшие точечные авиаудары по оборонительным сооружениям боевиков на окраинах Кафр-Зеты и Тель-Малаха, передавал Twitter-канал (Step_Agency).

Провинция Хасака

В оккупированных курдами районах Хасаки накануне вновь фиксировались вылазки неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства». Согласно данным агентства новостей Al Manar News, тело убитого мирного жителя было найдено вблизи населенного пункта Абу Хамда на юго-востоке провинции. Кроме того, неопознанные нападавшие застрелили курдского бойца на окраине города Тель-Барак. Во второй половине дня группа вооруженных людей также атаковала контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Аль-Яарубия, расположенного на границе с Ираком.

Поступали данные о том, что членам SDF удалось обезвредить бомбу замедленного действия весом в 10 килограмм, тем самым предотвратив взрыв на магистрали Кана – Аш-Шаддади в Южной Хасаке. В установке СВУ также подозревались радикалы подпольных ячеек террористической группировки.

К вечеру в административном центре региона развернулись стычки между двумя курдскими боевиками, которые не смогли поделить награбленное у местных жителей имущество. Согласно сведениям медиапортала Baladi-News, в ходе противостояния один из них был убит.

Ирак

Над северными районами Ирака продолжились боевые вылеты турецких ВВС. Согласно информации новостного портала Anadolu Agency, ссылавшегося на данные Министерства обороны Турции, авианалеты привели к ликвидации как минимум четырех радикалов, состоящих в числе террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), а также к уничтожению их укреплений и хранилищ с вооружением. Воздушные атаки были проведены в районах Зап и Гара. Напомним, в конце прошлой недели ВВС Турции также осуществили бомбардировки в Иракском Курдистане, заявив о нейтрализации двух курдских радикалов.

Тем временем в Ниневии велась работа по поиску подпольных групп боевиков ИГ. По данным медиапортала Iraqi News, как минимум три террориста были уничтожены в ходе боевых вылетов иракской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.