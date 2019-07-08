Сирия, 8 июля. Протурецкие радикалы продолжают выживать курдское население из Африна. ВС Ирака уничтожили трех террористов ИГ1 в провинции Ниневия. Неизвестные атаковали блокпост САА северо-западнее Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили нападение неизвестных северо-западнее Даръа; атаковали позиции радикалов на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает притеснять курдское население в кантоне Африн в Алеппо.

ВС Ирака: заявили об уничтожении трех боевиков ИГИЛ1 в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Поступают новые сведения о притеснении курдского населения в Африне. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), протурецкие исламисты пытаются вынудить курдов самостоятельно покинуть территорию кантона. Так, местные активисты сообщают о том, что в ближайшее время сельскохозяйственные земли курдских жителей будут обложены дополнительным налогом в 50 турецких лир за каждый дунам. Стало известно о том, что исламисты также продолжают конфисковать дома сирийцев. Так, один из бывших жилых домов курда по имени Халил Ошаг, находящийся в населенном пункте Шейх Аль-Хадид был переоборудован в военный штаб. Сообщается, что здесь также состоялось собрание местных жителей, во время которого поддерживаемые Турцией боевики потребовали у населения выплат различных сумм под предлогом наличия у них родственников, являющихся членами радикальных курдских формирований. Один из пожилых граждан обвинил джихадистов в поджогах оливковых деревьев и кражах, за что на него был наложен штраф в размере 50000 сирийских фунтов. Отмечается, что еще одного из участников собрания обязали выплатить 700 долларов ввиду того, что эти деньги были переведены ему родственниками из занимаемого курдами города Камышлы. Кроме того, радикалы вымогают деньги у родственников тех, кто был ранее задержан по заведомо ложным обвинениям. Также нередко наблюдается отключение электричества в домах курдских жителей.

Провинция Даръа

Информационный портал Halab Today TV заявляет о том, что недалеко от города Нава на северо-западе от административного центра провинции произошло нападение неизвестных. Атаке подвергся контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) на окраине деревни Аль-Джабия, в результате чего был убит один из солдат сил САР. Отмечается, что налетчики приблизились к блокпосту на мотоциклах. Напомним, территория провинции Даръа и соседней Эль-Кунейтры полностью перешла под контроль правительственных сил в конце июля прошлого года в результате операции «Базальт», проводившейся при поддержке ВКС РФ. При этом многие исламисты, не причастные к военным преступлениям против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями. Некоторые местные активисты полагают, что именно они могут иметь отношение к подобным вылазкам в регионе.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не прекращается совместная работа ВВС Сирии и ВКС РФ. Согласно данным источника в сети Twitter (IdlibPlus), российские военные самолеты атакуют фортификационные сооружения исламистов в окрестностях населенного пункта Аринба на юге провинции. Агентство новостей Al Masdar News передает, что боевые вылеты также отмечаются недалеко от городов Хан-Шейхун, Аль-Хубейт и Маарет Ан-Нуман. Напомним, военные действия на данном направлении вспыхнули в мае. Поводом к этому послужили регулярные провокационные обстрелы джихадистов в демилитаризованной зоне, которая была сформирована в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября прошлого года.

Ирак

Вблизи границы с САР продолжились обыски, проводимые вооруженными силами Ирака с целью обнаружения «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что при поддержке иракской авиации удалось уничтожить трех боевиков террористической группировки, скрывавшихся в пустынных районах провинции Ниневия. Авиаудар пришелся по автомобилю, в котором находились джихадисты. Между тем военнослужащие армии Ирака захватили транспортное средство, используемое радикалами ИГ, а также обезвредили два взрывных устройства, заложенных террористами. Напомним, о начале масштабной операции в провинциях Ниневия, Салах Эд-Дин и Аль-Анбар стало известно накануне. Отмечается, что она получила название «Воля к победе».

1 Организация запрещена на территории РФ.