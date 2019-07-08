Володин призвал главу ПА ОБСЕ отчитаться перед Госдумой в связи с нарушением регламента

Москва, 8 июля. Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели должен приехать в Москву и выступить с отчетом перед Госдумой в связи с нарушением регламента в отношении российской делегации. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

7 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, которые были внесены делегациями Украины и Грузии. При этом резолюция российской делегации о недопустимости героизации нацизма была отклонена при участии США, Литвы, Украины и Великобритании.

Володин подчеркнул, что все резолюции были приняты с нарушением регламента, так как в зале заседаний не было 160 делегатов ПА ОБСЕ, которые необходимы для кворума. При этом руководство ПА ОБСЕ прервало выступление члена российского делегации Николая Рыжака, который пытался сообщить об отсутствии кворума, передает ТАСС.

«Мы также на Совете Госдумы говорили, какая форма обсуждения может быть. Все сошлись на том, что необходимо пригласить председателя ПА ОБСЕ в Россию, чтобы он отчитался перед нашим парламентом, учитывая, что мы плательщики в ПА ОБСЕ и имеем на это право», — пояснил Володин.

8 июля ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, в которую были включены антироссийские резолюции по Крыму, Абхазии и Южной Осетии и «Северном потоку — 2». Российская делегация голосовала против принятия документа. Позднее представитель российской делегации Николай Рыжак заявил, что Россия не признает итоговую декларацию ПА ОБСЕ, так как она была принята при отсутствии кворума.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ.

Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования происходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».