Метро в Вашингтоне и Белый дом затопило из-за мощного ливня

Вашингтон, 8 июля. Мощный ливень, обрушившийся на Вашингтон, стал причиной срыва железнодорожного сообщения на южном направлении города и привел к подтоплению станций метро, некоторых районов и помещений в Белом доме.

По информации компании Amtrak, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Соединенных Штатах, все «поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды».

Пассажиры также публикуют в социальных сетях кадры и фотографии городского метрополитена: затоплены лифты, а с потолков одной из станций бьется настоящий фонтан. В подземке предупреждают, что движение поездов осуществляется со сбоями.

We got a bit of an issue here... ???? pic.twitter.com/58g9RJfm0c — Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) July 8, 2019

Также во власти стихии оказался и Белый дом. Журналисты пресс-пула американского президента публикуют снимки своих подтопленных рабочих мест.