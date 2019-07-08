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Метро в Вашингтоне и Белый дом затопило из-за мощного ливня

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Метро в Вашингтоне и Белый дом затопило из-за мощного ливня

Вашингтон, 8 июля. Мощный ливень, обрушившийся на Вашингтон, стал причиной срыва железнодорожного сообщения на южном направлении города и привел к подтоплению станций метро, некоторых районов и помещений в Белом доме.

По информации компании Amtrak, которая занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Соединенных Штатах, все «поезда, направляющиеся южнее Вашингтона, теперь остановлены из-за серьезной непогоды». 

Пассажиры также публикуют в социальных сетях кадры и фотографии городского метрополитена: затоплены лифты, а с потолков одной из станций бьется настоящий фонтан. В подземке предупреждают, что движение поездов осуществляется со сбоями.

Также во власти стихии оказался и Белый дом. Журналисты пресс-пула американского президента публикуют снимки своих подтопленных рабочих мест.

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