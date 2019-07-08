В Грузии заявили, что Габуния оскорбил жителей своей страны

Тбилиси, 8 июля. Жители Грузии возмущены скандальной выходкой журналиста Георгия Габунии, который в эфире нецензурно высказался о президенте России. Грузины считают, что он оскорбил не главу России, а своих земляков.

Скандальный эфир произошел накануне. Сразу же после этого у здания телеканала «Рустави 2», где работает Габуния, собрались возмущенные грузины, которые требовали увольнения ведущего и отставки руководства СМИ. Недовольство граждан разделили и грузинские политики, в частности президент Саломе Зурабишвили, премьер Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и многие другие.

Комментируя произошедшее, бывший министр госбезопасности Грузии Валерий Хабурдзания отметил, что в своих оскорблениях Габуния упомянул родителей президента России, что для кавказцев недопустимо.

«У нас культом является мать, предки, родители, могилы их, память… — напомнил он. — И тут выходит человек в эфир и от всеобщего грузинского лица говорит такое про родителей. Это же стыдно! Всем стало стыдно».

Он добавил, что «для человека, который рос на кавказских традициях», такое непозволительно говорить не только по телевидению, но и в обыденной жизни.

Журналист Гиви Николишвили в свою очередь подчеркнул, что сотрудник СМИ не имеет права опускаться до нецензурной лексики, особенно в таком количестве.

«Дело не в Путине, — считает он. — Они население Грузии оскорбили. Сплошной мат идет по эфиру, в нормальных странах такого нет. Это не только в Грузии, такое нигде не принято. Поэтому наши жители очень возмущены».

Политолог из Грузии Давид Пурцхванидзе отметил, что за поступок Габунии стало стыдно всем грузинам. Он отметил, что на «Рустави 2» осознали, что произошло, и теперь пытаются оправдать инцидент.

«Все перевели на внутреннюю кухню, — приводит слова Пурцхванидзе телеканал «360», — а журналисту сделают выговор или что-нибудь наподобие этого».

Хабурдзания в свою очередь выразил мнение, что таким образом грузинские радикалы хотели вновь расшатать ситуацию после митингов у здания парламента. Он отметил, что они всегда использовали «Рустави 2» для своих целей, а основная задача радикалов на данный момент — добиться внутренней власти. Самый короткий путь ее возвращения — это дестабилизация отношений с Россией, уточнил он.

Ранее стало известно, что «Рустави 2» отстранил Габунию от работы на два месяца.